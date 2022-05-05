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В Бежаницах и Палкино ограничат движение транспорта 9 мая

В Бежаницах и Палкино ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в приказах комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, опубликованных на портале нормативно-правовых актов 4 мая.

Временно прекращается движение транспортных средств по участкам дорог «Бежаницы - Сущево - Цевло» и «Пушкинские Горы - Локня», проходящих по улице Смольной (от дома №1 до дома №14) и улице Советской (от дома №26 до дома №72) в поселке Бежаницы 9 мая с 11.45 до 12.50.

Объезд осуществляется по улицам Лары Михеенко, Смольной и Аэродромной в поселке Бежаницы.

Также временно будет ограничено движение по участку автодороги «Старый Изборск - Палкино - Остров» (км 20+728 - км 21+250), по улице Островской от здания администрации Палкинского района до братских захоронений 9 мая с 12.30 до 15.00.

Объезд осуществляется по улицам Набережная -Заречная или по маршруту улица Набережная - переулок Почтовый - улица Подгорная.