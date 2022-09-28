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Завершился ремонт тротуаров на улице Советской Армии в Пскове

Завершился ремонт тротуаров на улице Советской Армии в Пскове, его проводили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Всего сделано более 5 км дорожек от улицы 1-я Поселочная до Ленинградского шоссе шириной от 2 до 3 метров. Дополнительно по просьбам граждан будет обустроен пешеходный переход за железнодорожным переездом. Скоро здесь установят дорожные знаки и нанесут разметку», - рассказал Борис Елкин.

Исполнение контракта задержалось на месяц из-за переноса шести электрических опор за пределы пешеходной зоны, отметил сити-менеджер. «Остались небольшие штрихи, и объект официально введут в эксплуатацию», - добавил он.