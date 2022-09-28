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В Пскове появился новый тротуарный пылесос

Новый тротуарный пылесос начал работу на улицах Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Фото и видео: Борис Елкин / Telegram

«Подрядные организации по содержанию городских дорог обновляют уборочную технику. Сегодня на улицы Пскова вышел новый тротуарный пылесос. Очень актуально во время осеннего листопада!» – отметил сити-менеджер.

По его словам, новая машина многофункциональна. Она предназначена для круглогодичной уборки.

«Специалисты отмечают, что техника маневренна, удобна и проста в управлении. Полный привод позволяет работать даже в сложных зимних условиях. В кабине есть отопление и вентиляция, что обеспечивает комфортную работу в любое время года», – уточнил Борис Елкин.