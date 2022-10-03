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Первый слой асфальта на улице Новаторов в Пскове планируют уложить до конца сезона

Первый слой асфальта на улице Новаторов в Пскове планируют уложить до конца текущего сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На улице Новаторов подрядчик начал срезать старый асфальт. Как и планировали, приступили к работам в этом году, хотя контракт трехгодичный. Учитывая прогнозируемое потепление, в планах уложить первый слой асфальта в этом сезоне. Весной ремонт будет продолжен», – поделился планами Борис Елкин.

Помимо улицы Новаторов, продолжил сити-менеджер, покрытие обновят на улицах Евлентьева и Индустриальной (от улицы Новаторов до улицы Литейной). «Предстоит также поменять бортовой камень, люки, отремонтировать тротуары, укрепить обочины и сделать газоны. В завершение на дорогах появится разметка и знаки», - рассказал он.

Срок окончания всех работ – 24 мая 2024 года.