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АвтоМир / Дороги

Второй этап монтажа главных балок пролетного строения начали на Троицком мосту Пскова

06.10.2022 21:03|ПсковКомментариев: 0

Второй этап монтажа главных балок пролетного строения начали на Троицком мосту Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Параллельно строители производят устройство опалубки и армирование железобетонной плиты, другими словами «надевают шапку» на металлическую конструкцию, по которой потом будут ездить автомобили, пояснил сити-менеджер.

Подрядчик также делает подпорные стенки, дорожную одежду на подходах к мосту и сопряжениях, водоотвод и коммуникации, ведет бетонные работы на лестничных сходах. На объекте сейчас трудится около 80 человек.

«Чтобы развеять слухи, сообщаю еще раз: прикладываем все усилия, чтобы открыть движение по мосту до конца года для всех видов транспорта и пешеходов», - подчеркнул Борис Елкин.
 
 
Напомним, Троицкий мост в Пскове закрыли на реконструкцию 1 марта. 
 
Теги: #псков #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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