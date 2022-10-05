Второй этап монтажа главных балок пролетного строения начали на Троицком мосту Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Параллельно строители производят устройство опалубки и армирование железобетонной плиты, другими словами «надевают шапку» на металлическую конструкцию, по которой потом будут ездить автомобили, пояснил сити-менеджер.
Подрядчик также делает подпорные стенки, дорожную одежду на подходах к мосту и сопряжениях, водоотвод и коммуникации, ведет бетонные работы на лестничных сходах. На объекте сейчас трудится около 80 человек.