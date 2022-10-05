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На изготовление проекта асфальтированной дороги между Гдовом и Чернево отвели 20 месяцев

ГБУ ПО «Псковавтодор» заказало подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий реконструкции автомобильной дороги Заполье-Гдов на участке км 118+384 – км 147+690 в Гдовском районе. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на участке со 118 по 143 км покрытие дороги – песчано-гравийная смесь, со 143 со 147 – асфальтобетон. Проектной документацией должна быть предусмотрена полная замена на асфальтобетон. В проекте есть и ремонт железобетонного моста длиной 24,65 м.

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Начальная цена работ по подготовке проекта – 38,5 млн рублей. Окончание подачи заявок – 10 октября 2022 года. На подготовку проекта отводится 20 месяцев.

Добавим, речь идет участке дороги от села Чернево до Гдова.