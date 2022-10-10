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Борис Елкин назвал причины ограничения проезда напротив Дома офицеров в Пскове

Причины перекрытия проезда напротив Дома офицеров в Пскове назвал глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора Псковской области.

На сайт губернатора написал местный житель, который поинтересовался, почему напротив Дома офицеров уложили бетонные блоки и перекрыли движение.

«Введение временного ограничения дорожного движения по вышеуказанному адресу выполнено на основании письма ОГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову в целях обеспечения безопасности дорожного движения, проведения мероприятий антитеррористической защиты (антитаран) и создания условий для проведения мероприятий в рамках мобилизационной кампании», - ответил на обращение Борис Елкин.

Напомним, о том, что дорогу перекрыли, стало известно 23 сентября.

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Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.