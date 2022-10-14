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Движение по железнодорожному переезду ограничат на Крестовском шоссе в Пскове

Движение по железнодорожному переезду ограничат на Крестовском шоссе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда 15 и 16 октября с 8:00 до 20:00 будет закрыто движение автотранспорта по двум полосам проезжей части Крестовского шоссе в районе железнодорожного переезда (3 км Морозовская ветка) при движении от улицы Пригородной в сторону "Крестовского" путепровода», - отметили в пресс-службе.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.

«При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.