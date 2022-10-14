АвтоМир / Дороги

Делегация Псковской области посетила международный форум «Дорога 2022» в Казани

Делегация Псковской области во главе с и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым посетила десятую международную выставку-форум «Дорога 2022», которая проходит с 12 по 14 октября в Казани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. В этом году крупнейшая в стране отраслевая дискуссионная площадка объединила международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России. Также гостями мероприятия стали производители материалов и дорожно-строительной техники, представители науки и бизнеса, пояснили в комитете.

В павильонах масштабной экспозиции в выставочном центре «Казань Экспо» представлены передовые образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения. Деловая программа насыщена пленарными заседаниями, тематическими конференциями, семинарами и презентациями крупнейших отраслевых компаний.

Среди ключевых тем выставки форума: развитие опорной сети автомобильных дорог, реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», развитие кадрового потенциала дорожной отрасли, транспортное образование, автотуризм и дорожный сервис.

В региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству отметили, что в Псковской области в рамках нацпроекта в текущем году в нормативное состояние приведено 87,544 км автомобильных дорог регионального значения, а также 20,607 км - Псковской городской агломерации.