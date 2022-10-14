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АвтоМир / Дороги

В Ленинградской области полностью перекроют движение на трассе Р-23 в направлении Пскова

15.10.2022 16:52|ПсковКомментариев: 0

Движение автомобильного транспорта полностью перекроют на 52-м км автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией в районе деревни Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области в ночь с 18 на 19 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства

Время перекрытия: 1:00 – 1:20. «В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-23 в направлении Пскова. Движение в направлении Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме по трём полосам», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут», - добавил Илья Пузыревский.

Подрядчиком выступает ООО «ПрофИнженерСтрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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