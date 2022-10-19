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Власти не поддержали инициативу создать пешеходный переход на перекрестке улиц Герцена и Школьной в Пскове

Вопрос о создании пешеходного перехода на пересечении улиц Герцена и Школьной в Пскове рассмотрели на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в городе Пскове после обращения местного жителя на сайте губернатора.

Как сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин, согласно решению протокола от 14 октября схему организации дорожного движения на данном перекрестке принято оставить без изменений.

Напомним, пскович попросил установить пешеходный переход и двух лежачих полицейских на перекрестке из-за несоблюдения водителями скоростного режима после ремонта дороги.