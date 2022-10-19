Существующую схему движения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове продлили до 26 октября

Схему движения автотранспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове продлили до 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Схема: пресс-служба администрации города Пскова
На улице Кузбасской Дивизии закрыта для движения правая часть дороги от кольца на пересечении с улицей Никольской и большая часть нового кольца на пересечении с улицей Западной. Также закрыт выезд с улицы Владимирской на улицу Кузбасской Дивизии, выезд из дворов на улицу Крестки и проезд к улице Крестки через ручей со стороны деревни Родина.
Ранее сообщалось, что новая схема движения продлится до 22 октября.
«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и выполнять требования дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.