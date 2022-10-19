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В Порховском районе закроют участок дороги для проведения чемпионата по бегу

44-й открытый чемпионат Псковской области по бегу на шоссе, посвященный памяти жертв фашизма, пройдет в Порховском районе в субботу, 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

«С целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении соревнований на автомобильной дороги Нестрино – Остров от деревни Нестрино до деревни Веретени вводится временное прекращение движения транспортных средств», – отметили в комитете.

Проезд будет закрыт с 10:30 до 13:00.