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Проезд отремонтировали во дворе на улице Лейтенанта Шмидта в Великих Луках

Более тысячи квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия уложили в проезде между домами №1 и №1, корпус 1 на улице Лейтенанта Шмидта в Великих Луках. Общественную приемку выполненных работ провели депутат фракции «Единая Россия» Великолукской городской Думы Николай Андросович, представитель ЖКХ и подрядчик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России»

«Было снято старое асфальтобетонное покрытие. По просьбе великолучан мы установили 56 погонных метров бордюрного камня. В некоторых местах мы его занизили, чтобы в дальнейшем жители могли организовать парковку», - рассказал директор ДСУ Руслан Скопцов.

Он также отметил, что были сложности с тем, что вдоль проезда построен гаражный кооператив. Во многих гаражах ворота установлены на разных уровнях, но подрядчик справился с задачей. Жалоб от владельцев гаражей нет.

«На этой территории требовался ремонт. Жильцы обращались с просьбой заасфальтировать этот проезд: были большие ямы. Работы выполнены качественно», - отметил Николай Андросович.

В пресс-службе отделения партии отметили, что программа «Формирование комфортной городской среды» - приоритетное направление народной программы «Единой России», и партийцы тщательно контролируют качество выполняемых работ в рамках данной программы.