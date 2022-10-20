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Асфальтирование тротуаров началось на улице Коммунальной в Пскове

Асфальтирование тротуаров и автобусных остановок началось на улице Коммунальной в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Работы идут на участке между улицами Максима Горького и Народной. Подрядчик рассчитывает, что на укладку асфальта уйдет дня два. Затем он займется восстановлением газонов. Также будет отремонтировано примыкание к улице Петровской.

«На этом неудобства пешеходов закончатся. Помимо ровных дорожек и понижения бортового камня на стыках с проезжей частью сделали закругления на подходах к пешеходным переходам. Так и людям будет удобнее, и газоны будут целы», – отметил сити-менеджер.

Контракт также предусматривает продолжение ремонта улицы Коммунальной от Юбилейной до Балтийской. Эти работы запланированы на весну следующего года. Обновление дороги идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».