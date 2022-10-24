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Понижением бортовых камней занялись в Пскове

Работы по понижению бортовых камней начались на путях движения пешеходов в Пскове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В списке представлено около двух десятков улиц, на некоторых – по несколько точек. В перечень вошли жилые кварталы на Завеличье, Запсковье и в центре.

«Все места отобраны с участием членов Всероссийского общества инвалидов. Понижение бортовых камней на стыке тротуара и проезжей части – обязательное требование "Доступной среды". Это удобно и маломобильным гражданам, и родителям с коляской, и людям на велосипедах или самокатах. Последние несколько лет ремонт дорог идет с учетом этого понижения», - написал сити-менеджер.

Как заметил Борис Елкин, в Пскове остается немало улиц, которые ремонта еще не требуют, а удобство пешеходов необходимо уже сейчас.

«Было принято решение разыграть отдельный контракт. Работы должны быть завершены до конца ноября», - добавил он.