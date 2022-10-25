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Ремонт дорог продолжается в Дедовичах

Ремонт автомобильных дорог на двух центральных улицах продолжается в Дедовичах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

Дорожные работы ведутся на улицах Бундзена и Комсомольской в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас на проезжей части уложили новый асфальт. Подрядчик проводит работы по ремонту съездов. Кроме того, контрактом предусмотрена замена крайних звеньев труб, прочистка водоотводных канав, ремонт посадочных площадок и установка новых автопавильонов.

Сумма контракта составляет более 123 миллионов рублей. Ремонт дороги стал возможен благодаря выделению дополнительных денежных средств из областного бюджета на развитие автомобильных дорог, уточнили в учреждении.

Работы на объекте должны быть завершены до середины ноября. Заказчиком выступил ГБУ ПО «Псковавтодор». Работы выполняет подрядная организация ООО «ДАФ».