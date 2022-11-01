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Свыше 20 километров трассы отремонтировали в Псковском и Гдовском районах

Два участка автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Псковском и Гдовском районах прошли официальную приёмку после ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Подрядная организация выполнила работы на участках дороги протяженностью 11,708 км (км 41+500 – 54+000 км) и 10,619 км (км 76+400 - 86+900 км).

Общая стоимость контракта составила более 516 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

В рамках ремонта на участках заменено асфальтобетонное покрытие, восстановлены укрепленные части обочин и виражей, отремонтированы водопропускные трубы, пересечения и примыкания, укреплены обочины. Также приведены в нормативное состояние автобусные остановки с автопавильонами, тротуарами и пандусами, уложена тактильная плитка для маломобильных граждан.

Для безопасности дорожного движения установлены 902 сигнальных столбика, краской и термопластиком нанесена дорожная разметка.

Объект приведён в нормативное состояние в срок и принят комиссией без замечаний. Заказчиком выступило ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик - АО «АБЗ-Дорстрой».