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Городские службы убрали упавшее дерево с проезжей части в Пскове

Старое дерево рассыпалось на улице Некрасова в Пскове. ФОТО

Городские службы убрали упавшее дерево с проезжей части на улице Некрасова в Пскове 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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