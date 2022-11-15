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Ремонт объездного моста через реку Шелонь продолжается в Дедовическом районе

Ремонт объездного моста через реку Шелонь продолжается в Дедовическом районе. Об этом рассказал глава Дедовического района Геннадий Афанасьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Геннадий Афанасьев | «ВКонтакте»

«Вчера проведено асфальтирование мостового полотна и пешеходных дорожек. В декабре месяце планируется открытие движения для проезда транспорта по основному мосту», – написал Геннадий Афанасьев.

Он отметил, что ремонтом занимается ООО «Строительная компания "Балтийский берег"». Она продолжает работы в рамках муниципального контракта.