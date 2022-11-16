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Расходы на строительство дорог существенно увеличат в Псковской области

Расходы на дорожное строительство существенно увеличат в Псковской области в 2023 году. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Бюджет социально ориентирован, очень увеличилась статья на строительство дорог, это Северный обход», - сказал Александр Братчиков.

По его словам, на дороги будет выделено порядка 10 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

«Дороги — это то, что касается каждого из нас. Если Северный обход достроят, то и грузовики уйдут с улицы Юбилейной в Пскове, конечно, это и экология, и удобство жителей. Этого все ждут», - добавил парламентарий.