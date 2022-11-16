АвтоМир / Дороги

Десять межквартальных проездов отремонтируют в Пскове до конца года

Работы по очередному контракту на ремонт междворовых проездов завершили в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Новое покрытие уложили:

от улицы Гражданской до дома № 11б,

у дома № 39 по Октябрьскому проспекту,

у домов №№ 44, 46,48 на улице Рокоссовского,

от дома № 6 до дома № 10 на улице Алексея Алехина

На сэкономленные средства заключили еще несколько контрактов.

Активные работы идут на проезде от улицы Народной, 43 к дому №51.

На очереди также:

проезд между домами №№30 и 32 на улице Новосёлов,

Гремячий переулок,

проезд от улицы Байкова вдоль дома №48 на улице Рокоссовского.

«По просьбам жителей у дома №48 на улице Рокоссовского дополнительно появится пешеходный переход к улице Завеличенской», – отметил Борис Елкин.

Кроме того, летом восстановили проезды:

между домами №№ 61а, 63 на Рижском проспекте и №№ 46, 48 на улице Юбилейной,

между домами №№ 56, 58а наулице Коммунальной.

«Таким образом, в этом году приведем в порядок 10 межквартальных проездов», – добавил глава Пскова.