Десять межквартальных проездов отремонтируют в Пскове до конца года

Работы по очередному контракту на ремонт междворовых проездов завершили в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Новое покрытие уложили:
На сэкономленные средства заключили еще несколько контрактов.
Активные работы идут на проезде от улицы Народной, 43 к дому №51.
На очереди также:
«По просьбам жителей у дома №48 на улице Рокоссовского дополнительно появится пешеходный переход к улице Завеличенской», – отметил Борис Елкин.
Кроме того, летом восстановили проезды:
«Таким образом, в этом году приведем в порядок 10 межквартальных проездов», – добавил глава Пскова.