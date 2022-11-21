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«Вот новый поворот»: как реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Псковской области?

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Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из нацпроектов в России на период с 2019 по 2030 годы. Как продвигается его реализация в Псковской области, насколько это значимый проект для региона и какие технологии применяют дорожники, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель директора ГБУ «Псковавтодор» Виталий Бондаренко.

- На каких дорогах Псковской области при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» «Псковавтодор» выступает заказчиком? Сколько дорог в регионе сейчас содержит учреждение?

- В оперативном управлении ГБУ ПО «Псковавтодор» в соответствии с постановлением правительства Псковской области от 20 июля 2022 года № 71 находится 7 907,694 км автомобильных дорог. Общая численность их составляет 589. Особенность дорожной сети заключается в том, что чуть более 3 100 км - это автодороги с асфальтобетонным покрытием и 4 700 км - дороги, имеющие покрытие из песчано-гравийной смеси.

- Насколько значимо для региона выполнение работ в рамках национального проекта?

- По-моему мнению, это необходимый и значимый национальный проект, благодаря которому в область поступает дополнительное финансирование, в рамках бюджета области нам бы было тяжело охватить эти направления и реализовать поставленные задачи. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», мы приводим опорную сеть автомобильных дорог Псковской области в нормативное состояние.

- В каких муниципалитетах сейчас ведутся работы?

- На данный момент ведутся работы в следующих муниципалитетах: Плюсский район, Дедовичи, Гдовский район, Себежский район, Печорский район и Псковский район.

- Сколько километров из этих дорог отремонтировали в 2022 году в Псковской области?

- В этом году в Псковской области по национальному проекту привели в нормативное состояние порядка 250 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.

- Какие современные технологии применяются при проведении дорожных работ?

- Согласно Реестру новых и наилучших технологий (РНиНТ) на наших дорогах применяются следующие современные технологии: спиральновитые металлические гофрированные трубы, асфальтобетонные смеси по ГОСТам 2020 года, геосинтетические материалы, стыковочная лента дорожная БРИТ-А.

- На что обращают внимание специалисты при приемке работ? Какие есть главные показатели?

- Главные показатели - соблюдение технологии при производстве работ в полном цикле, начиная от входного контроля качества материалов, контроля выпуска качества асфальтобетонной смеси на АБЗ с последующим соблюдением правильности укладки укладки асфальтобетонной смеси на объекте.

- Как обеспечивается безопасность дорожного движения во время проведения работ?

- С целью обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по ремонту автомобильных дорог разработаны и утверждены схемы организации движения и ограждения мест производства работ на участках, согласованные в установленном порядке с ГИБДД. На основании схемы организации дорожного движения выставляются временные дорожные знаки, при необходимости наносится временная дорожная разметка. Также осуществляется реверсивное движение автомобильного транспорта с установкой светофоров реверсивного движения. Работники укомплектованы спецодеждой со светоотражающими элементами и логотипом организации.

- Какие мероприятия выполняют специалисты для создания безопасного движения?

- В этом году у нас было несколько программ и нововведений. Были контракты на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, где установлено порядка 30 светофоров Т-7, полностью оборудованы пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Также заключен контракт на нанесение дорожной разметки, который был разбит на два этапа для обеспечения круглогодичного наличия разметки на автомобильных дорогах.

Помимо этого, были закуплены столбики «Стилфлекс», выполненные из гибкой стали, в настоящее время в рамках пилотного проекта они уже установлены на Северном обходе и в городе на улице Ленина. Его особенность в том, что он имеет обратную деформацию, то есть при наезде техники, он без механических повреждений принимает первоначальное вертикальное положение.

На данный момент запускается контракт по отражателям «Сварефлекс», которые крепятся на данные столбики «Стилфлекс». По заявлению производителя, данный отражатель, в основе которого лежит преломление света от света фар приближающегося автомобиля, должен отпугивать диких животных. Данные комплексы отражателей будут установлены в местах концентрации ДТП с дикими животными.

Для обеспечения безопасности на пешеходных переходах были установлены светодиодные катафоты, которые в обиходе называются «кошачий глаз». Данные катафоты установлены с целью привлечения внимания водителей к пешеходному переходу в ночное время суток. Их можно увидеть на автомобильной дороге Псков - Гдов - Сланцы (четвертый километр перед Северным обходом) и на улице Кузнецкой в городе Пскове.

Также в настоящее время для обеспечения безопасности пешеходных переходов закуплены стеклошарики со светонакопительным эффектом, которые вкрапляются в дорожную разметку, тем самым обеспечивая большую видимость пешеходного перехода в ночное время.

Подрядными организациями и филиалами круглогодично выполняются работы по замене дорожных знаков и сигнальных столбиков, пришедших в негодность, а также установка новых недостающих дорожных знаков и сигнальных столбиков. Произведена закупка 5 049 щитков дорожных знаков основной группы и 1 046 знаков индивидуального проектирования. Для привлечения внимания автомобилистов на пешеходных переходах у школ нанесены дублирующие знаки 1.24.1. на красном фоне в количестве 10 штук.

С 2017 года в Псковской области установлено 185 светофорных объектов, часть из них на солнечных батареях. Смонтировано свыше 6 700 погонных метров пешеходного барьерного ограждения, более 42 000 пгм дорожного барьерного ограждения, устроено более 22 000 пгм наружного искусственного освещения в населенных пунктах.

- Практически в середине ноября область накрыл снег. Это может уже сейчас повлиять на выполнение работ?

- Безусловно, погодные условия вносят свои коррективы, что отражается на ходе выполнения работ. Учитывая погодные условия, мы вносим корректировки в те или иные объемы работ, учитывая складывающую ситуацию.

- Как-то повлияют холодные температуры на термопластик, который уже лежит на асфальте?

- На разметку, нанесенную термопластиком, которая была уложена в благоприятные погодные условия с соблюдением всех необходимых технологий, данные погодные условия ни каким образом негативно не повлияют.

Беседовала Дарья Давыдова, фотографии Вадима Боченкова