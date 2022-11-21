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Уборка снега на дорогах в Псковском районе идёт в усиленном режиме

Уборка снега на дорогах в Псковском районе идёт в усиленном режиме, опасные участки проезжей части обрабатывают противогололёдными материалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото и видео здесь и далее: администрация Псковского района

«На территории Псковской области установилась снежная и морозная погода. При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанции бокового интервала. В свою очередь подрядная организация администрации Псковского района чистит от снега дороги в усиленном режиме. Помимо этого, опасные участки (спуски, подъемы, перекрестки и мосты) обрабатываются противогололёдными материалами», - сообщили в администрации.

При возникновении вопросов, связанных с содержанием автомобильных дорог, можно обращаться в администрацию Псковского района по телефонам: 8 (8112) 29-31-24, +7- 953-248-79-21.