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Тëплые тротуары могут появиться в Пскове

Отапливаемые тротуары могут появиться в Пскове. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение прозвучало сегодня, 24 ноября, на совещании управления городского хозяйства администрации Пскова с управляющими компаниями по вопросам чистки дворов от снега, борьбы с сосульками и подготовкой к Новому году.

«Сейчас уже строятся дома с отапливаемыми тротуарами, например, в Казани. Они отапливается не круглогодично, а в холода. Снег выпал, образуется ледовая подложка, чтобы лёд сбить - нужно или соль подсыпать, или подтопить немного», - рассказал представитель одной из «управляек» Пскова.

Начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий положительно оценил предложение.

«Отапливаемые тротуары - вещь хорошая. Сразу идёт вопрос затрат и согласия жителей. Мы напишем письмо на имя председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергея Грахова, чтобы при формировании работ по капремонту включить идею тёплых тротуаров при согласии жителей», - заключил он.