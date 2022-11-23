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Новые информационные щиты появились на федеральных трассах в Псковской области

Новые информационные щиты и дополнительная разметка на пешеходных переходах появились на федеральных трассах в Псковской области. Данные мероприятия выполнены в рамках программы работ ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по повышению уровня безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Щиты и разметка появились на федеральных трассах Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь, А-122 автомобильная дорога А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки – Невель, Р-56 Великий Новгород – Псков и М-9 «Балтия».

Новые надписи «Посмотри по сторонам» – обращения к пешеходам, переходящим дорогу – нанесены этой осенью на девяти переходах в населенных пунктах на трассах Р-56 (Карамышево), Р-23 (Заполье, Лудони, Псков, Усть-Долыссы), А-122 (Локня, Великие Луки). Места выбраны неслучайно – все переходы расположены вблизи образовательных учреждений и социально-значимых объектов. Еще одним новшеством для водителей в Псковской области стали в этом году билборды, размещенные в полосе отвода федеральных дорог Р-23 и М-9 в Плюсском, Невельском, Куньинском и Себежском районах.

«Дополнительная разметка и щиты с призывами соблюдать скоростной режим – лишь часть нашей большой работы по повышению безопасности на подведомственной сети федеральных дорог, - сказал заместитель начальника – директор филиала ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в городе Пскове Владимир Чернуха. – Одной из частых причин ДТП, к сожалению, становятся невнимательность и неосторожность водителей и пешеходов, а также несоблюдение правил дорожного движения, включая пренебрежение к погодным и дорожным условиям. Уверен, и щиты и надписи на проезжей части помогут привлечь внимание пользователей дорог и акцентировать его на соблюдении ПДД. В целом же за 2022 год в регионе мы обновили 918 км горизонтальной разметки, установили 2 пешеходных светофора, выполнили устройство слоев износа на 98,787 км трасс. В трех школах провели уже традиционные для нас тематические беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения».