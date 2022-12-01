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Движение по одной полосе закроют на улице Коммунальной в Пскове

Движение автотранспорта закроют по одной полосе проезжей части улицы Коммунальной в районе дома № 10 (при движении от улицы Петровской в сторону улицы Максима Горького) в Пскове 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: администрация Пскова

Ограничение связано с проведением работ по замене опоры воздушной линии электропередачи.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в администрации.