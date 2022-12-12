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Комитет по закупкам незаконно отклонил заявку подрядчика на ремонт гдовской дороги

Арбитражный суд Псковской области поддержал региональное управление Федеральной антимонопольной службы в споре с региональным комитетом по закупкам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Комитет отклонил заявку ООО «ДАФ» на участие в торгах на капремонт автодороги в Гдовском районе. При закупке такого объёма работ по капитальному ремонту дорог подрядчик обязан подтвердить свой опыт работы на аналогичных объектах на сумму не менее 40% от начальной максимальной цены, отметили в УФАС.

По мнению организатора торгов, дорожная компания недостаточно подтвердила свой опыт в реализации подобных контрактов - не хватило актов приемки работ на необходимую сумму. При этом ООО «ДАФ» занималось строительством скоростной дороги Санкт-Петербург - Москва и пакет документов, который общество представило, соответствовал сумме торгов - так посчитали УФАС и, впоследствии, суд, а значит, комитет незаконно отклонил заявку ООО «ДАФ» на участие в конкурсе, пояснили в ведомстве.

«Кстати, при повторном рассмотрении заявок выиграл заявитель, так как он предложил наименьшую цену и контракт на ремонт трассы все же был заключен именно с ним», - добавили в УФАС.