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В круглосуточном режиме чистят дороги от снега в Псковском районе

Меры по расчистке дорог от снега в связи с неблагоприятными погодными условиями принимает администрация Псковского района во взаимодействии с главами сельских поселений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Уборка дорог проводится в круглосуточном режиме. За предыдущую неделю подрядная организация в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог вычистили более 300 километров автомобильных дорог.

С заявками на расчистку автомобильных дорог местного значения, можно обращаться по телефонам:

8 (8112) 29-31-24 – отдел по дорожному хозяйству администрации Псковского района;

+7 953-248-79-21 – диспетчер подрядной организации.

Кроме того, в администрации отметили, что уборка придомовых территорий - это зона ответственности управляющих компаний. В их полномочия входит уборка снега, наледей и сосулек с крыш многоквартирных домов.

Внутри населённых пунктов полномочия по очистке дорог от снега закреплены за администрациями сельских поселений.

«Администрация Псковского района делает всё возможное, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, и убедительно просит жителей района учитывать сложившиеся дорожные условия при управлении транспортным средством, воздержаться от выполнения опасных маневров и соблюдать скоростной режим!» – добавили в пресс-службе.