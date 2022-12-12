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Сотрудники ГИБДД помогают организовать уборку снега на Завеличье

Сотрудники ГИБДД помогают дорожникам организовать уборку снега на улицах Киселёва и Рокоссовского в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Очищаем улицы Киселёва и Рокоссовского общими усилиями с управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области. Работают 3 экипажа!» - рассказали в компании.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: