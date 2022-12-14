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Движение транспорта ограничат на улице Белинского в Пскове с 20 декабря

Движение транспорта ограничат на улице Белинского в Пскове с 20 по 27 декабря. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Ввести временное прекращение движения автотранспорта с 20 декабря по 27 декабря по улице Белинского на участке от дома № 57 по улице Белинского до улицы Гдовская», - говорится в тексте постановления.

В качестве объезда определили улицы Северную и Старотекстильную. Ограничение движение вводится в связи с проведением дорожных работ на улице Белинского в целях обеспечения безопасности граждан