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Мешавшие уборке снега на улице Печорской в Пскове автомобили вывез эвакуатор

Автомобили, которые были припаркованы на улице Печорской в Пскове с нарушениями правил дорожного движения, утром вывез эвакуатор, чтобы позволить дорожникам провести расчистку снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Акция по очистке улицы Печорской в период действия знака 3.27 проходит при поддержке управления Госавтоинспекции Псковской области», - сообщили в компании.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: