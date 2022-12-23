Чугунные ограждения устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО

Владимир Кузь о реконструкции Троицкого моста: Работы ещё много

Несколько участков улицы Крутая набережная в Пскове закроют для движения транспорта

Более 100 км дорог до социально значимых объектов отремонтировали в Псковской области

На улице Юбилейной в районе Дамбы в Пскове образовалась пробка

Более 100 км дорог до социально значимых объектов отремонтировали в Псковской области

Более 100 км дорог до социально значимых объектов отремонтировали в Псковской области

АвтоМир / Дороги

На улице Юбилейной в районе Дамбы в Пскове образовалась пробка

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На улице Юбилейной в районе Дамбы в Пскове 23 декабря образовалась пробка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил очевидец. Движение затруднено в направлении моста имени 50-летия Октября.