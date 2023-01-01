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Около 7 километров дорог отремонтировали в Пскове в 2022 году

Около 7 километров дорог отремонтировали в Пскове в 2022 году. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«В 2022 году в Пскове отремонтировано около 7 км дорог. Небольшой километраж связан с тем, что объекты были капиталоемкими. Благодаря нацпроектам завершены масштабные реконструкции улиц Кузбасской Дивизии и Леона Поземского. Закончен ремонт участков Рижского проспекта и улицы Труда. Стартовал капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса», - отметил глава города.

За счет средств дорожного фонда Псковской области досрочно привели в порядок улицы Майскую, Светлую и Хвойную. Выравнивающий слой асфальта уложен на Индустриальной, Новаторов и Евлентьева. Разработан проект реконструкции улицы Алехина, рассказал Борис Елкин.

Кроме того, началось проектирование реконструкции Гаражного проезда, улицы Индустриальной, Красноармейской и Ольгинской набережных. Заключены контракты на ремонт улиц Коммунальной, 128-й Стрелковой Дивизии, Харченко, Дновской, Спартака, Торфяной, Лепешинского, Солнечной, Новгородской, Николая Васильева.