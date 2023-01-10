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Великолучанам напомнили, куда можно жаловаться на качество уборки снега

Телефонные номера предприятий, которые принимают жалобы на уборку снега в Великих Луках, напомнили горожанам. Их в своём Telegram-канале перечислил глава Великих Лук Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

«Десятки людей, специализированная техника (автомобили, тракторы, погрузчики) задействованы в уборке снега в Великих Луках. Ночью синоптики вновь обещают снегопад. Большое внимание - тротуарам, остановкам, основным дорогам. Не оставим без внимания парки, скверы, зоны отдыха и площадки», - отметил Николай Козловский.

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Глава Великих Лук напомнил, что обратиться с жалобой на неубранный снег, наледь, отсутствие обработки противогололёдными материалами, а также иные нарушения содержания дорожного полотна, тротуаров, скверов, парковых зон и дворовых территорий можно, позвонив по следующим номерам телефонов:

По уборке дорог и тротуаров: в МП «Спецавтохозяйство» 7-80-38.

По дефектам асфальтобетонного покрытия дорожного полотна: в ДСУ города Великие Лук» 3-96-87.

По уборке скверов и парковых зон: в МП «Зеленхоз» в 7-19-40.

По уборке дворовых территорий многоквартирных домов необходимо обращаться в свою управляющую организацию, добавил Николай Козловский.