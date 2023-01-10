Общество

Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 11 января

Сильный снег ожидается местами по Псковской области ночью 11 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Ночью 11 января местами по Псковской области, преимущественно по южным, юго-западным районам, ожидается сильный снег», - сообщили в МЧС.

Псковичей призвали ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.

На случай отключения электроэнергии в доме населению рекомендуют использовать в качестве источника света электрические фонари, быть максимально осторожными в обращении с открытым огнём.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101, напомнили в ведомстве.