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Владимир Кузь оценил ситуацию с «тающим» асфальтом в Пскове

Образование множественных ям в асфальтовом покрытии на улицах Пскова - типичная ситуация для текущего времени года. При этом в основном асфальт разрушается на старых дорогах. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Эти типичная ситуация для Пскова при таких погодных условиях. Дороги, которые были отремонтированы в прошлые 3 года, все стоят, - это Рижский, Октябрьский проспекты, улица Инженерная. Там если и есть небольшие недочёты, они вряд ли людям приносят серьёзные неудобства. Ямы большие в основном на дорогах, которые давно не ремонтировались», - обратил внимание Владимир Кузь.

Он напомнил, что весной подрядчики проведут в Пскове гарантийные ремонты на дорожных объектах.

Асфальт на новых дорогах, продолжил Владимир Кузь, должен выдерживать порядка 5 лет. У старых же дорог сегодня фиксируется высокая степень износа, и их нужно ремонтировать.

Также депутат оценил такую меру борьбы с неровностями, как ямочный ремонт. По его мнению, такой способ недолговечен, но «другого пути здесь нет».