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В Пскове ускорят ремонт самых разбитых дорог – Борис Елкин

Глава города Пскова Борис Елкин поручил управлению городского хозяйства ускорить ремонт самых разбитых дорог. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

В приоритете улицы 128-й Стрелковой Дивизии, Николая Васильева, Новгородская, Ольгинский мост.

Глава города отметил, что контракты на полноценную замену дорожного покрытия этих объектов уже заключены. Планируется начать работы в апреле или мае, а если позволит погода, то и раньше.

«А пока не начался дорожный сезон, подрядные организации выполняют ямочный ремонт аварийных участков. К сожалению, из-за перепадов температур и того, что дорожное полотно сильно изношено, такой "скорой помощи" хватает ненадолго», – уточнил Борис Елкин.

Кроме перечисленных объектов, определены подрядчики на восстановление покрытия улиц Харченко, Дновской, Спартака, Торфяной, Лепешинского, Солнечной, Коммунальной (от Юбилейной до Балтийской). Будет доделан ремонт улиц Новаторов, Индустриальной и Евлентьева, продолжен капремонт Яна Фабрициуса, завершена реконструкция Троицкого моста и приведен в порядок путепровод на улице Индустриальной.