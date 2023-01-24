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АвтоМир / Дороги

Псковичам рассказали о технологиях ремонта дорог в регионе

26.01.2023 20:02|ПсковКомментариев: 0

Эффективность выполнения строительно-монтажных мероприятий на объектах напрямую зависит от качества проводимых работ. В 2022 году в Псковской области при ремонте региональных автомобильных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» большое значение уделялось использованию современных технологий и материалов, доказавших свою результативность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В перечень новых технологий вошли: технология восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации; применение нового ГОСТа при укладке асфальтобетонного покрытия, а также гофрированные водопропускные трубы.

На дорожных объектах прошлого года впервые в регионе применялась технология восстановления изношенных покрытий методом холодной регенерации с добавлением неорганических материалов. Так, в ходе ремонта автомобильной дороги Кятицы - Низовицы - Самолва - Пнево, ведущей к деревне Самолва, где расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва», технология использовалась для повышения прочности конструкции всей дорожной одежды и увеличения межремонтных сроков. В комитете отметили, что она позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия, как компонента нового, а также эффективно устраняет его дефекты: колейность, износ, трещины, старение вяжущего, шелушение каменного материала. Экономично и экологично добавили в комитете. 

Согласно требованиям нацпроекта, на всех объектах нацпроекта широко применялся асфальтобетон, соответствующий современным стандартам качества и ГОСТа. Компоненты использовались те же, но их пропорции подбирались для каждого слоя дорожного покрытия с учетом климатических условий, нагрузки и других показателей. Благодаря чему покрытие служит дольше и является более устойчивым к образованию колеи даже при высоких нагрузках и перепадах температуры.

Не первый год при ремонте региональных и местных автомобильных дорог используются и гофрированные металлические водопропускные трубы, которые выдерживают значительные нагрузки, устойчивы к коррозии и технологичны в монтаже. Установка труб не нарушает прочности основания дорожного полотна — они монтируются на бетонные фундаменты, амортизируются насыпными подушками из песчано-гравийных смесей, закрепляются специальными связками. Кроме того, по механической прочности и долговечности водопропускные гофрированные трубы нисколько не уступают бетонным, заметили в комитете. 

Всего в Псковской области в 2022 году по нацпроекту отремонтировано более 160 км автомобильных дорог. Дорожное покрытие обновлено на 39 объектах нацпроекта.

В комитете добавили, что общее значение показателя «доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в реестр» в Псковской области за 2022 год составило 64,7%, план – 20%.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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