Как пешеходный трафик влияет на уборку улиц, рассказал Александр Грацкий

Как влияет пешеходный трафик на уборку улиц, рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в программе «Кузница» в эфире «ПЛН FM».
Он также добавил, что бывают моменты, когда мастера могут не доглядеть и плохо убрать или недоубрать улицу. С таким УГХ сталкивается регулярно и проводит беседы, поправляет своих сотрудников, чтобы они качественно выполняли свою работу. «Стараемся исправлять, работаем над этим. Мы всегда поддерживаем активность наших граждан, которые оперативно пишут и звонят. Наши подрядчики также просят им сообщать», - отметил Александр Грацкий.