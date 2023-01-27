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Как пешеходный трафик влияет на уборку улиц, рассказал Александр Грацкий

Как влияет пешеходный трафик на уборку улиц, рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в программе «Кузница» в эфире «ПЛН FM».

«Если снег идет ночью, то пешеходный трафик не проблема, так как его, по сути нет. А вот если снег начал идти с 7-8 утра, когда люди начинают идти на работу, то здесь могут возникнуть задержки, так как бывают случаи, когда люди сами не уступают перед трактором, от чего скорость посыпки и очистки колоссально замедляется. Тут-то и поступают жалобы от жителей с вопросами, почему не посыпана N-ая улица, а у нас еще уборка магистральной улицы не закончена. За ночь пройти все тротуары, объективно, можно, но днем – только половину», - прокомментировал Александр Грацкий.

Он также добавил, что бывают моменты, когда мастера могут не доглядеть и плохо убрать или недоубрать улицу. С таким УГХ сталкивается регулярно и проводит беседы, поправляет своих сотрудников, чтобы они качественно выполняли свою работу. «Стараемся исправлять, работаем над этим. Мы всегда поддерживаем активность наших граждан, которые оперативно пишут и звонят. Наши подрядчики также просят им сообщать», - отметил Александр Грацкий.