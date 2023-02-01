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Более 80% объектов законтрактовали по дорожному нацпроекту в Псковской области

Программу модернизации дорожной сети на 2023 год обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Уже заключено более 80% контрактов на реализацию мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги". А это почти 65% от общего объема финансирования дорожной сферы в регионе на текущий год», - сообщил в ходе рабочей встречи Станислав Стармолотов.

Михаил Ведерников отметил, что это достаточно хороший показатель для начала года, особенно с учетом амбициозных планов на предстоящий сезон - в Псковской области планируется привести в нормативное состояние свыше 165 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. В их числе продолжение работ на участках дорог Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе (12,6 км), Великие Луки - Усвяты в Великолукском районе (более 15 км), Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе (19 км), Порхов - Успенье в Порховском и Девическом районах (свыше 30 км) и Пушкинские Горы - Локня в Новоржевском районе (более 12 км).

В областном центре ремонт коснется участков улиц Яна Фабрициуса, Труда и Коммунальной. Завершение капитального ремонта ожидается на автодорогах Новоржев - Опочка в Опочецком районе с мостом через реку Кудка и Себеж - Глубочица - граница с Республикой Беларусь в Себежском районе.

В Псковском районе дорожники приступят к ремонту автодороги Череха - Назимово протяженностью более 11 км. Контракт рассчитан на 4 года. В планах также завершение начатой в 2022 году реконструкции Советского (Троицкого) моста в Пскове и приведение в нормативное состояние еще 9 сооружений по области.

Целый комплекс мероприятий предусмотрен на повышение безопасности дорожного движения в регионе. Это устройство и замена барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, монтаж устройств недостающего наружного искусственного освещения и тротуаров, обустройство пешеходных переходов, автобусных остановок и другие.

На период 2023–2024 годов заключены контракты на услуги по аренде специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В настоящее время на территории Псковской области функционируют 62 стационарных и 33 передвижных комплекса.