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Новые линии освещения появились на дорогах Псковской области

Новые линии освещения появились на дорогах Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Искусственное освещение протяженностью 1,93 километра обустроили на участке автомобильной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в поселке Усвяты. Дорога проходит через центр населенного пункта по улице Велижская. Здесь потребовалось установить 82 опоры и 100 консольных светодиодных светильников.

Самый протяженный участок автодороги, который освещен по нацпроекту: Опочка – а/д Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Белоруссия (Р-23) км 407+672 в Опочке. Здесь обустроили четыре линии освещения общей протяженностью 5,775 км. Работы на объекте велись последние два года. В 2022 году завершилось обустройство двух линий освещения протяженностью 3,5 км. Новые фонари появились на участке, который проходит по центральным городским улицам – Коммунальной и Ленина. Всего вдоль трассы смонтировали 209 опор и 224 светильника.

«Новые линии освещения возводим, в первую очередь, в пределах зон повышенной опасности и на дорогах с высокой интенсивностью движения. Это позволяет повысить уровень безопасности дорожного движения на таких участках. В планах на 2023-й год – не снижать темпы. Планируем приступить к устройству наружного искусственного освещения в Великолукском, Куньинском, Красногородском и Псковских районах. На некоторых объектах, кроме освещения, появятся и новые тротуары» – отметил врио председателя комитета Станислав Стармолотов.

За прошлый год вдоль региональных дорог построено свыше 5 километров линий наружного искусственного освещения, добавили специалисты.