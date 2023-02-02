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Участок проезда в районе псковской Дамбы на неделю закроют для автомобилей

Участок проезда, ведущего от улицы Полковой к улице Космической в Пскове, закроют для движения автотранспорта с 7 по 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения с 7 по 14 февраля закрывается для движения автотранспорта участок проезда, ведущий от улицы Полковой к улице Космической», - сообщили в администрации.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть информацию при планировании поездок. При движении водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.