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Не состоялись торги на устройство тротуаров в деревне Ершово

Не состоялись торги на устройство тротуаров в деревне Ершово Псковского района. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, по окончании срока не подано ни одной заявки на участие в закупке.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе проведут работы по устройству недостающих тротуаров на трассе Псков – Гдов – Сланцы в деревне Ершово Псковского района: на участках км 15+343 – км 15+723 и км 15+980 – км 16+160.

Протяженность первого участка – 380 метров. Ширина тротуара - 1,5 метров. Длина второго – 306 метров.

Окончание работ планировалось на 30 июля 2023 года. Начальная цена контракта - 14 млн 86 тысяч рублей.