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Движение автомобилей ограничили на улице Советской Армии в Пскове

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Советской Армии в Пскове закрыто 15 февраля с 9:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях хозбытовой канализации в районе дома №2 при движении от улицы Вокзальной в сторону улицы 1-ой Поселочной закрыта одна полоса дороги.

Администрация города Пскова принесла извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.