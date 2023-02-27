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В Пскове изменится схема дорожного движения на Четырех углах

.В Пскове грядет изменение схемы дорожного движения на Четырех углах. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает telegram-канал «Псков. За рулем» со ссылкой на источник в управлении городского хозяйства администрации города. С улицы Максима Горького можно будет поворачивать налево на Рижский проспект в сторону Ольгинского моста с двух полос.

Как следует из сообщения, данный вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения 28 февраля с участием представителя ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

«Принято решение об изменении схемы организации дорожного движения на перекрестке Рижского пр. и ул. Горького путем разрешения левого поворота с двух полос движения в сторону пл. Ленина, с установкой соответствующих дорожных знаков и изменением горизонтальной дорожной разметки. Срок реализации 2 кв. 2023 года», - сообщается в ответе из УГХ.