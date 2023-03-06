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Объем вывезенного за зиму с улиц Завеличья и Запсковья снега назвали дорожники

Порядка 34 000 кубических метров снега вывезли с улиц Завеличья и Запсковья в течение зимы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото: ООО «СитиИнвестГрупп»

«В общей сложности с улиц Завеличья и Запсковья за всю зиму вывезли примерно 34 000 кубических метров снега», - сообщили в организации.

Напомним, уборка снега в Пскове продолжается в круглосуточном режиме. Там, где не может пройти техника, снег чистят ручным способом.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: