Борис Елкин перечислил все этапы замены дорожного полотна на Ольгинском мосту

Владимир Кузь объяснил ранний старт ремонта Ольгинского моста в Пскове

В облздраве рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Усвятах

ДТП мешает движению автомобилей на площади Ленина в Пскове

Средняя цена на подержанные автомобили в начале года выросла до 800 тысяч

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с фурой и автобусом Великолукского мясокомбината

Почти 1600 нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю

Почти 40 млн рублей готовы направить на ремонт улицы Пригородной и станции Берёзки в Пскове

«ГорДозор»: Парковка - как должно быть. ВИДЕО