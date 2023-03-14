Глава города Пскова Борис Елкин перечислил все этапы замены дорожного полотна на Ольгинском мосту. Комментарий прозвучал в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Будут произведены следующие виды работ: не только замена асфальтобетонного покрытия, будет и полноценная разборка защитного слоя, гидроизоляции мостового полотна. Также вскрытие покажет, какой выравнивающий слой на плите пролётного строения, заложим объёмы по его ремонту. Следующий этап - полное восстановление дорожной одежды: выравнивающий слой, нанесение новой гидроизоляции, устройство защитного слоя из литого асфальтобетона, нанесение обычного слоя асфальтобетона и устройство разметки», – отметил Борис Елкин.
Напомним, Ольгинский мост частично перекроют в ночь с 14 на 15 марта.
Ограничение движения автотранспорта по полосам продлится до 3 июля.