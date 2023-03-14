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Представитель подрядчика о технологии и сроках ремонта Ольгинского моста в Пскове

Уже завтра, 15 марта, для многих псковичей изменится их привычный путь по городу. Именно в этот день для ремонта частично закроют движение на Ольгинском мосту. Дорожные работы начнут со стороны Троицкого собора, поскольку там покрытие находится в наиболее поврежденном состоянии. Ограничение движения планируют снять 3 июля.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей пообщалась с директором по производству ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» Леонидом Волковым и узнала о нюансах предстоящих работ.

– Леонид Сергеевич, расскажите, какая технология будет применяться при ремонте дорожного полотна на Ольгинском мосту?

– Будет разборка асфальтобетонного покрытия, разборка защитного слоя с гидроиозоляцией. Это относится к снятию дорожной одежды. Дальше будет локальное восстановление выравнивающего слоя бетона, устройство новой гидрозоляции. Будет уложено два слоя литого асфальта, это будет защитный слой, и верхний слой обычный - 5 сантиметров.

– Это будет такой же литой асфальт, который уложен и на Троицком мосту?

– Да, такой же как на Троицком мосту. Это будет дополнительная гидроизоляция.

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– Какие проблемы вы прогнозируете при работах?

– Проблемы могут появиться, когда мы разберем защитный слой. В каком состоянии выравнивающий слой, мы пока не понимаем. Когда-то были сделаны керны, но керны – это не показатель при такой большой поверхности. Там могут возникнуть какие-то вопросы. Керны мы брали, когда готовили ведомость объема работ.

– Не помешает ли работам весенняя погода, когда все вокруг начинает таять?

– Сейчас не помешает. У нас будут пока подготовительные работы: нам же надо разобрать асфальт, снять защитный слой. А дальше по теплой погоде будет локальное восстановление этого выравнивающего слоя. С завтрашнего дня (15 марта - ред.) мы перекрываем движение и начинаем подготовительные работу. Будет фрезеровка асфальтобетона и разборка гидроизоляции.

– За какое время вы планируете провести подготовительный этап?

– Думаю, что недели две, до 1 апреля, а дальше уже при положительных температурах будет ремонтироваться выравнивающий слой бетона.

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– Как будет организовано движение на Ольгинском мосту во время работ?

– Мы половину моста закрываем, полмоста оставляем: по одной полосе в каждую сторону.

Беседовала Светлана Герасимова