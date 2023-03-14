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Дорожники стараются смягчить последствия таяния снега в Пскове. ФОТО

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» стараются смягчить последствия таяния снега в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Весне дорогу», - прокомментировали свою работу в ООО «СитиИнвестГрупп».

Сотрудники организации, в частности, продолжают чистит улицы города от снега и вывозить его, также они производят очистку ливневой канализации, разрушают наледи на тротуарах.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: