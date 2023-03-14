Дорожники стараются смягчить последствия таяния снега в Пскове. ФОТО

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» стараются смягчить последствия таяния снега в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Весне дорогу», - прокомментировали свою работу в ООО «СитиИнвестГрупп».
Сотрудники организации, в частности, продолжают чистит улицы города от снега и вывозить его, также они производят очистку ливневой канализации, разрушают наледи на тротуарах.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: